Dopo 201 giorni, una parte dei quali trascorsi come comandante della Stazione spaziale internazionale, Luca Parmitano è rientrato sulla terra. La capsula della Soyuz sulla quale viaggiava con Christina Koch e Alexander Skvortsov è atterrata poco dopo le 10 ora italiana sul suolo del Kazakhstan. Si conclude così Beyond, la seconda missione sulla ISS dell’astronauta di origine siciliana.

Bentornati @astro_luca! Big smiles from our record-breaking @esa astronaut as he experiences his first moments on #Earth outside the Soyuz MS-13 capsule following #MissionBeyond pic.twitter.com/AhMOYWLyIw

