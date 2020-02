Nebiopoli colora Chiasso con la sfilata dei bambini

Nebiopoli oggi pomeriggio ha colorato corso San Gottardo, invaso dai mille bambini che hanno partecipato alla sfilata e da più di 6.000 spettatori. «Un successo grazie sicuramente al bel tempo – dicono gli organizzatori – alle miti temperature ed anche grazie alla forte curiosità che sta spingendo la gente verso la nostra manifestazione. Il nuovo programma piace infatti molto al pubblico».

Anche il grande show di apertura nella serata di ieri è stato un successo, con molto pubblico nella piazza.

Il programma stasera continua a partire dalle 18.30 con gli aperitivi presso i bar di Chiasso e successivamente alle 20.30 con il primo corteo mascherato delle guggen in notturna. Molte luminose sorprese in serbo per il pubblico che verrà a vedere il corteo.

A seguire la serata al Villaggio Nebiopoli con il Guggen Show e DJ Brothers.

Domani, sabato 8 febbraio, giornata clou di Nebiopoli con il Corteo Mascherato e a seguire il concerto di Paps.

