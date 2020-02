Oggi è la Giornata di Raccolta del Farmaco

Dal 2000, ogni anno, il secondo sabato di febbraio migliaia di volontari di Banco Farmaceutico presidiano le farmacie che aderiscono all’iniziativa “La Giornata di Raccolta del Farmaco”, invitando i cittadini a donare uno o più farmaci per gli enti caritativi del territorio.

Ogni ente è collegato a una o più farmacie della provincia; il farmacista, in base alle indicazioni ricevute dagli enti, indirizza il cliente, suggerendo le categorie di farmaci di cui c’è maggiore ed effettivo bisogno.

Oggi, sabato 8 febbraio, è la giornata di maggior movimento per questa iniziativa, che per i 20 anni ha deciso di estendersi per tutta la settimana e andrà avanti fino a lunedì 10 febbraio.

In provincia di Varese sono numerose le farmacie che aderiscono. La Giornata gode del patrocinio del Comune, della Provincia e dell’ATS Insubria.