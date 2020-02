Pareggio a Seravezza per la Caronnese

Domenica di campionato importante nel Girone a di Serie D. Davanti la Lucchese è l’unica a vincere e si prende il primo posto del girone, scavalcando il Prato, costretto sul pari dalla Lavagnese. La graduatoria si accorcia ma la Caronnese ottiene un punto importante nella complicata trasferta di Seravezza.

I toscani arrivavano alla gara contro i rossoblu forti di una aperta striscia positiva prolungata e un’imbattibilità casalinga che prosegue dal 2018.

Il Seravezza ha trovato il vantaggio in apertura di gara: al 7’ è l’incornata di Frugoli a portare avanti i padroni di casa. La risposta della squadra di mister Gatti è arrivata al 28’ con una punizione di capitan Federico Corno che ha riportato il risultato in parità. Le ripresa è stata frizzante e ben giocata dalle due squadre ma gli attacchi hanno peccato di precisioni e i portieri non si sono fatti battere una seconda volta. Alla fine della gara le due squadre si dividono così un punto in graduatoria che cambia poco le cose ma permette alle due contendenti di rimanere nelle zone nobili.

SERAVEZZA-CARONNESE 1-1 (1-1) Marcatori: 7′ pt Frugoli (S), 28′ pt Corno (C) SERAVEZZA: Mazzini, Andrei, Moussafi, Nelli (21′ st Podestà), Maccabruni, Giordani, Bongiorni (21′ st Bedini), Bortoletti, Frugoli, Grassi, Granaiola. A disposizione: Petroni, Garofalo, Frateschi, Fornaciari, Lucaccini, Kozlov, Nannipieri. Allenatore: Vangioni CARONNESE: Circio, Silvestre, Taccogna, Vernocchi, Tarantino, Cosentino, Putzolu, Battistello, Scaringella, Corno, Sorrentino. A disposizione: Porro, Galletti, M Zoughi, Curci, Callipo. Allenatore: Gatti Arbitro: Sig. Galasso di Ciampino (Piomboni e Polidori) Ammoniti: Maccabruni (S), Andrei (S), Bedini (S), Taccogna (C); Podestà (S)

RISULTATI: Chieri – Verbania 2-0; Casale – Borgosesia 1-1; Fossano – Fezzanese 2-1; Ghiviborgo – Real Fort 2-1; Ligorna – Bra 2-5; Prato – Lavagnese 0-0; Savona – Vado 2-1; Seravezza – Caronnese 1-1; Sanremese – Lucchese 2-1.

CLASSIFICA: Lucchese 41; Prato 40; Casale 38; Caronnese 36; Seravezza 34; Sanremese, Fossa, Savona, Real Forte 32; Borgosesia 31; Chieri 30; Fezzanese 26; Bra 24; Lavagnese 23; Vado 21; Ghiviborgo, Verbania 20; Ligorna 18.