Primo italiano positivo al Coronavirus, è uno dei rientrati da Wuhan

C’è un primo italiano positivo al coronavirus. È uno dei connazionali che sono stati fatti rientrare nel Paese da Wuhan e che era in quarantena nella base della Cecchignola a Roma. È stato trasferito all’ospedale Spallanzani.

Il trasferimento è scattato dopo un esame che ha rivelato alcuni sospetti. Per questo si è reso necessario trasferire l’uomo nella clinica in cui sono ricoverati anche i due turisti cinesi, risultati i primi contagiati dal virus in Italia. “Il paziente in buone condizioni generali presentava un modesto rialzo termico. Gli accertamenti sono ancora in corso”, comunica la Direzione Sanitaria dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani.

Nel frattempo si apprende anche che sulla nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan in quarantena nella baia di Yokohama e sulla quale sono state trovate 20 persone positive al virus ci sono anche 35 italiani. Si tratta di 10 passeggeri e di 25 membri dell’equipaggio.

In Italia nel frattempo continuano le operazioni per cercare di contenere la diffusione del virus e negli aeroporti sono partiti i controlli sui passeggeri in arrivo. E se per le autorità sanitarie la situazione è ancora sottocontrollo, i primi effetti della paura del contagio iniziano a farsi sentire nelle attività gestite da cinesi e aumentano gli episodi di intolleranza. Ci sono però anche diverse iniziative di solidarietà come il corteo organizzato dagli studenti dell’Insubria o come il pizzaiolo di Varese che si è offerto di pagare la birra a chi andrà nei ristoranti cinesi.