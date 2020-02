Quattro spettacoli gratuiti contro il bullismo

Lo spettacolo di animazione per Nonni e Bambini “Hair spray”: diversamente belli, già proposto dalla compagnia Melobonsai lo scorso ottobre per la festa dei nonni, sarà riproposto in quattro repliche al Teatro delle Arti, mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio.

Lo spettacolo, che ha il sostegno del Comitato Terra degli Uomini, è particolarmente adatto al pubblico multigenerazionale, con alcuni messaggi semplici, ma molto significativi: ogni essere umano ha gli stessi diritti di essere rispettato, ascoltato, di esprimersi senza la paura di venire isolato perché diverso.

L’evento apre un ricco calendario di appuntamenti offerti dalla Cooperativa per celebrare il quarantesimo anniversario dalla sua costituzione. Significativi i numeri dell’evento: un totale di 2.000 persone tra i bambini delle Scuole Primarie e dell’infanzia, Anziani delle RSA e Centri Disabili, potranno andare a teatro gratuitamente, ancora una volta le generazioni si incontreranno all’ombra del Melo.