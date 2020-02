Re Risotto compie 95 anni.

O meglio: li compie l’instancabile Pietro Tenconi, classe 1925 (appunto), ideatore della maschera di carnevale di Gallarate e suo unico interprete fino ad oggi.

Re Risotto e Pietro Tenconi un po’ si confondono. Già qualche anno fa raccontava come la sua vita fosse legata in modo stretto con la ricorrenza del carnevale:

«La mia famiglia è gallaratese da secoli, vivevamo alla Cascinetta, in via Mario Brumana che poi è diventata via Pegoraro dopo che hanno ammazzato l’Angelo. Sono nato che era un sabato grasso, di sera alle undici. Vivevamo sopra una trattoria, stappavano bottiglie e festeggiavano: mia mamma dice che io sono venuto fuori e tutti l’hanno scoperto solo tardi, quando erano finiti i festaggiamenti».

Pietro Tenconi però non è solo una maschera, sarebbe ben riduttivo descriverlo così. È stato commerciante nella vita (anche con un negozio a Roma), poeta dialettale, anima della Pro Loco, cultore delle tradizioni locali, tra i primi promotori della Contrada del Brodo. Nel Dopoguerra ha avuto anche un ruolo sociale molto forte nella storia della città. Sempre nell’intervista del 2012 ricordava anche gli anni subito dopo la Guerra, quando Gallarate visse una prima, consistente ondata di immigrazione, prima dal Veneto e dalle campagne, poi dal Centro e Sud Italia

«Sono stato Presidente mandamentale delle Acli. Io ero in consiglio comunale, dicevo che era una vergogna che non c’erano soldi in bilancio per le case per gli operai. Mi dissero: e allora falle tu! E io le ho fatte, a Sciarè».

Ne ha viste tante, Tenconi, e quest’anno anche l’emergenza coronavirus. Che per la prima volta in tanti anni l’ha privato del momento con i bambini a inizio Carnevale, di solito “celebrato” all’asilo di via Poma.