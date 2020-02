Record Runner, il vinile al tempo di Spotify

«Le nuove generazioni guardano il giradischi come fosse un oggetto proveniente da un’altra galassia, la cosa bella è fargli scoprire come funziona». Massimo Bruno ha aperto il suo negozio, il Record Runners, quasi vent’anni fa, «ho vissuto tutti i cambiamenti del mercato musicale degli ultimi anni e oggi è certamente ripresa la vendita del vinile», racconta mentre snocciola le statistiche lette pochi giorni prima. In America, nei primi sei mesi del 2019 i ricavi sono cresciuti del 12,9%, in Italia del 4,8%.

Dati incoraggianti, seppur gli appassionati del “microsolco” non siano mai mancati. Una nicchia che ha resistito alla musicassetta e al cd preservando il mercato del 33 giri fino ad oggi, l’era dello streaming, dove paradossalmente i fruitori sono aumentati: «Tra i più giovani ci sono due tipi di clienti: quelli che hanno ricevuto in eredità un giradischi e quelli che lo scoprono solo ora».

Così Massimo, 62 anni e una infinita passione per la musica, spiega loro come funziona. Sceglie un vinile, lo estrae dalla copertina di cartone e dopo averlo rigirato sui due lati, lo posa con cura sul piatto. Accende l’impianto e dice: «Ecco come suona, è una meraviglia».

D’altronde è proprio questo che la gente sembra cercare quando entra in questo angolo di via Albuzzi: uno spazio dove gli oggetti vengono trattati con pazienza ed attenzione. Dove la musica non è sottofondo ma riempie la stanza con un suono pieno e vero, dove i brani non possono essere mandati avanti con un clic. Un fascino d’altri tempi che ha conquistato anche la generazioni del mainstrean: le poche fabbriche di vinili esistenti sono tornate a stampare a buon ritmo, le case discografiche corrono ai ripari incidendo vecchie produzioni e tra il merchandising dei nuovi artisti non manca mai il “supporto rotondo”. Una questione che lo rende un oggetto di culto sempre più desiderabile e quindi costoso.

Gli ascoltatori in Hi-Fi inoltre, sembrano iniziare le loro collezioni con nomi che hanno fatto la storia: «Beatles, Queen e Pink Floyd con “Dark side of the moon” i nomi più richiesti da sempre. Questa è una tendenza che non è mai cambiata», spiega Massimo che nel suo negozio ospita circa diecimila pezzi tra quelli esposti e quelli in magazzino.

Un assortito “paese dei balocchi” tra i quali è facile trovare perle rarissime, dischi di cantanti diventati meteore nel giro di una stagione, copertine stravaganti e altre più note, capaci di emozionare alla sola vista. «Cerchiamo di essere attenti alle novità e le selezioniamo con cura. Ci piace soddisfare le richieste dei nostri clienti, ma anche fargli conoscere qualcosa di nuovo. È una grande soddisfazione poter consigliare la musica giusta», continua Massimo che ha iniziato questa attività nel maggio del 2001 in via Piave (poi si è spostato in Via Sacco e dal 2008 nell’attuale sede) e ha visto passare tra i suoi scaffali almeno tre generazioni. «Andare avanti non è facile, ma la passione e la competenza sono il motore di tutto», conclude Massimo mentre ricorda di quando ha scelto questo lavoro lasciando il posto fisso.

«Ero stato assunto negli uffici dell’intendenza di finanza, ci ho lavorato per otto mesi e poi ho lasciato. Il proprietario della Casa del Disco mi chiamò e iniziai a lavorare con lui, il negozio era ancora in Via Medaglie d’Oro (nel 1986 si sposta in Piazza Podestà, ha chiuso nel 2006 ndr). Ho iniziato nel 1979 e continuato fino al 1999, prima del cambio di proprietà. Poi sono partito per una traversata dell’Atlantico in barca a vela, la mia grande passione, ma ho deciso di tornare per amore e ho aperto la mia attività».

Un piccolo negozio a due piani oramai punto di riferimento per gli amanti della provincia e non solo: «Ho clienti da tutta la Lombardia e internet aiuta ad averli anche in tutto il mondo».