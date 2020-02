Scorci di storia tra le valli varesine: una serata a Luino

L’associazione Valle del Ceresio e dintorni prosegue con le sue proposte culturali, volte ad approfondire aspetti della storia, della cultura e della natura del territorio dell’Alto Varesotto.

Questa sera, venerdì 7 febbraio, l’associazione sarà a Luino, per una nuova proposta nell’ambito del ciclo “Historia nostra” con una conferenza intitolata “Scorci di Storia tra le valli varesine“. Un racconto a due voci sul passato del territorio, dalle testimonianze preistoriche alla storia più recente con Claudia Migliari, presidente dell’associazione, guida turistica e appassionata di storia locale, e Paola D’Agostino, paleontologa, per molti anni curatrice del Museo dei Fossili di Besano e attualmente collaboratrice del Museo dei Fossili di Meride (Ch).

Sarà l’occasione per scoprire o riscoprire una serie di beni culturali che impreziosiscono il territorio a nord della provincia di Varese, da quelli più antichi, come quelli legati al sito Unesco del Monte San Giorgio, a testimonianze d’arte come Villa Cicogna a Bisuschio o la Badia di Ganna, per arrivare ad affascinanti percorsi come quelli legati alla Linea Cadorna.

Luoghi ricchi di storia da conoscere e da scoprire, dove a partire dai prossimi mesi l’Associazione proporrà escursioni e visite guidate.

L’appuntamento è per le 20.30 nel salotto di Gianfranco Cipriano, nella sala di via Voldomino 13, a Luino.

La serata, ad ingresso libero, si concluderà con un rinfresco.

Durate la serata sarà possibile aggiornare la propria tessera di adesione all’Associazione Valle del Ceresio e dintorni o associarsi per la prima volta (offerta minima € 5 a sostegno dell’associazione).

Per organizzare al meglio la serata gli organizzatori chiedono di annunciarsi via Sms o WhatsApp al numero 349 2182498.