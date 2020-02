Secondo incontro tra i banchi di scuola per la Pro Patria

Dopo il via ufficiale a fine 2019 con “Ci Vuole un fisico da Tigri”, progetto scuole di Aurora Pro Patria 1919 in collaborazione con il comune di Busto Arsizio e gli Istituti Scolastici della Città, anche il “Pantani” si è colorato di biancoblu. (Foto Facebook – Aurora Pro Patria 1919 – Official)

Questa mattina, nella palestra del foyer del PalaYamamay, i calciatori Edoardo Defendi e Ferdinando Mastroianni hanno incontrato gli alunni delle classi prime e seconde professionali del Liceo “Marco Pantani” di Busto Arsizio.

Prima parte di lezione dedicata alla teoria: qualche cenno riguardante la storia del Club, il focus sul presente e i progetti futuri della Società. “Mastro” e “Edo” hanno raccontato ai ragazzi il loro percorso umano e professionale che li ha portati a vestire la maglia della Pro Patria.

Secondo step riservato alla preparazione fisica: il classico “torello” pre-allenamento, esercitazioni e gare di precisione (colpi di testa spettacolari per le ragazze) e, per concludere, partitella di calcetto con gli attaccanti tigrotti come rinforzi.

Una mattinata arricchente costruttiva. La prima, con il “Pantani”, di una lunga serie.

Il prossimo appuntamento sarà venerdì 7 febbraio all’Oratorio di Sacconago, con le classi prime e seconde del Liceo Scientifico Sportivo.