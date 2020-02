Si è librato l’aquilone di Possaccio?

È rilucente l’aquilone bianco/azzurro che scala il cielo, si srotola rapido lo spago, sale in alto, come Giovanni Pascoli lo immaginò: “Ondeggia, pencola, urta, sbalza, risale, prende il vento”, e lassù si volge a contemplare di sotto Verbania e le piemontesi coste del superbo Lago Maggiore, a destra il Mottarone, a sinistra l’imponente Monte Rosa con Alagna ai piedi e di lontano nella giornata cristallina forse scorge Milano, quasi volesse abbracciare la Lombardia tutta.

Sogni, illusioni, speranze? Forse un poco di tutte le tre ipotesi: nel primo girone del campionato di serie A2 Possaccio supera l’insidiosa trasferta ternana travolgendo, come aveva fatto la giornata precedente con L’Aquila, l’Impresa Edile Piccirillo per 7-1 e, mantenendo il secondo posto in classifica, comincia a scorgere la meta del primato che potrà raggiungere vincendo, all’ultima giornata il 29 febbraio, lo scontro diretto in casa con i perugini di Sant’Angelo Montegrillo. Tutto semplice e scontato? Non proprio. È vero che Possaccio era fra le favorite del girone, anzi sembrava che si dovesse disputare una partita a due con la Rinascita, ma l’imprevedibile è sempre acquattato e ciò che è accaduto al turno precedente con l’inopinata sconfitta dei modenesi nella bergamasca è premonitorio.

Sicuramente lo scontro diretto è affascinante e, nel medesimo tempo, sconvolgente per la tensione di una contesa che anche l’ultimo degli spettatori percepisce sia senza appello, anche per la difficoltà di conseguire un successo dove uno dei contendenti abbia a disposizione due risultati su tre. Ma l’aquilone dai colori amati non si placa, continua a montare “più su, più su: già come un punto brilla lassù, lassù” e andando a sfiorare le vette mantiene vivida la possibile gioia che su quelle sponde tutti si augurano.

Nel campionato di Serie A, nel primo girone, la sorte della milanese Caccialanza è appesa al tradizionale filo e non dipende dal risultato dell’ultima giornata contro la penultima in classifica, bensì dagli umori della Cvm Moving System, avanti di due punti e attesa da un impegno casalingo non insormontabile contro Villafranca: è pur vero che nel ricupero, sempre casalingo, contro Cagliari i riminesi decisero di farsi del male andando a pareggiare una partita che tutti ritenevano già decisa a loro favore, tuttavia “errare humanum est, perseverare diabolicum est”.

PILLOLE DI BOCCE

Sabato 08 febbraio

Campionato Italiano Serie A2, primo girone – Tredicesima giornata Imp. Edile Piccirillo (PG) – Possaccio (VCO) 1-7 (43-58) Classifica – S.Angelo Montegrillo 31, Possaccio 30, Rinascita 28.

Sabato 08 febbraio – Campionato Italiano Serie A, primo girone – Tredicesima giornata Vigasio Villafranca (VR) – Caccialanza (MI) 2-6 (38-59) Classifica – Enrico Millo 29, Rubierese 27, CVM Moving System 24, Caccialanza 22.

Lunedì 10 febbraio – Cuvio e San Cassano – proseguono eliminatorie provinciale coppie A,B,C,D.

Lunedì 10 febbraio – Taino (Basso Verbano) – inizio provinciale coppie A,B,C,D.