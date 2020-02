“Siete bugiardi”. I flash mob contro Qatar Airways e la chiusura di Air Italy

Una ‘passeggiata’ prima dei voli di Qatar Airways per manifestare contro la compagnia e il mancato rilancio di Air Italy; una protesta pacifica e ironica, con la consegna delle chiacchiere e i cartelli ‘da Qatar Airways solo bugie’.

L’idea è di Mario Clemente, dipendente di Air Italy dal 2005, che da lunedì 17 staziona in aeroporto per protestare contro la chiusura del vettore. «Non è una manifestazione vera e propria» ci tiene a precisare, visto il divieto di organizzare cortei imposto in tempi di coronavirus. «Ci siamo coordinati con le forze dell’ordine; è tutto regolarizzato».

Martedì 25 febbraio, di fatto l’ultimo giorno di vita della compagnia, Clemente e le persone che si sono aggiunte alla protesta hanno organizzato due flash mob, alle 12 e alle 18, in concomitanza con due voli di Qatar Airways. «Abbiamo riscontrato solidarietà da alcuni passeggeri. Alcuni hanno voluto fare la foto con noi e con i nostri cartelloni». I manifestanti hanno realizzato uno striscione con la scritta ‘You are liars (siete bugiardi)’, rivolta alla compagnia qatariota.

«È stato tutto in divenire» ci spiega Clemente, che è arrivato al nono giorno consecutivo nell’aeroporto della brughiera. «Sono venuto qui spontaneamente, senza un vero piano. La mia idea era manifestare pacificamente contro mesi di bugie, di gestioni opache, che sono culminate con la chiusura della compagnia. Devo ringraziare i passeggeri, che in questi giorni mi hanno fatto sentire spontaneamente la loro vicinanza; hanno anche creato una raccolta firme».

La raccolta firme ‘cartacea’ è un supplemento alla petizione lanciata sulla piattaforma change.org, che si può trovare qui. Mentre anche il Papa si è espresso in difesa dei lavoratori della compagnia, arrivati in piazza San Pietro per parlare con il Pontefice.