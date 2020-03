Al via i lavori per 80 nuovi loculi al cimitero

Sono iniziati i lavori al cimitero per eliminare le infiltrazioni di acqua dalle fioriere che in caso di forti piogge, causavano pozze di acqua in alcune campate del secondo piano.

Era un disagio segnalato da tempo dai cittadini, in particolare da anziani che facevano presente anche la pericolosità di un pavimento bagnato. I lavori dovevano essere eseguiti, da parte di Castellanza Servizi e Patrimonio che ha la gestione del cimitero, nell’estate del 2019, come era stato concordato con l’Assessorato ai Lavori Pubblici e l’Ufficio Tecnico comunale.

Altro lavoro importante e urgente per rispondere al problema di disponibilità di loculi e non più rinviabile sarà la realizzazione di una struttura di 80 nuovi loculi. Saranno costruiti a fianco del muro di ingresso di via per Olgiate con una struttura prefabbricata del costo di 120 mila euro; tali lavori faranno fronte alla necessità di nuovi loculi per i prossimi due anni.

Le procedure del bando di appalto sono già state pubblicate e “i lavori dovrebbero iniziare entro i prossimi due mesi – sottolinea il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini – e, una volta partiti, i tempi di realizzazione non dovrebbero essere lunghi, poiché si tratta di un prefabbricato. Questi lavori – sottolinea con soddisfazione il Sindaco Cerini – sono il frutto del nuovo spirito collaborativo tra l’Amministrazione e la nuova gestione di Castellanza Servizi e Patrimonio”.

Entro l’autunno, dunque, è presumibile che i nuovi loculi saranno pronti per essere a disposizione delle necessità dei castellanzesi.