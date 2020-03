All’ospedale di Varese guariti i primi due pazienti covid

Prime due guarigioni all’ospedale di Varese. La prima paziente ricoverata al Circolo e risultata positiva al coronavirus è stata dimessa oggi ed è al domicilio. Il doppio tampone positivo ha confermato la sua guarigione.

Doppio negativo anche per il primo paziente arrivato a Varese dall’ospedale di Codogno. Anche lui è stato sostato dalla terapia intensiva in un reparto di degenza dell’ospedale in buone condizioni.