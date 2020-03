Auto sfonda la recinzione e resta in bilico

Ieri sera, giovedì 5 marzo, intorno alle 22, a Malnate in via Monviso un’auto priva di conducente ha sfondato la recensione di un’abitazione ed è rimasta in bilico. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco con autopompa e un autogru. Auto recuperata e zona messa in sicurezza.

