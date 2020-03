Brianti soddisfatto delle prove di Jerez, prima dello stop alle corse

Prima della chiusura di ogni attività sportiva per via del diffondersi del coronavirus, Thomas Brianti ha potuto svolgere i test precampionato sul circuito andaluso di Jerez de la Frontera, prove che hanno dato buoni riscontri al pilota parmense che vive a Varese e che gareggerà nel Mondiale Supersport 300.

Brianti ha preso confidenza con la Kawasaki Ninja del Team Prodina Ircos che utilizzerà in gara nel 2020, anche se per il momento non si conosce la data di partenza del campionato che, lo ricordiamo, fa parte del circuito Superbike di cui è il terzo trofeo in ordine di importanza. La Supersport 300 però non ha partecipato alla tappa inaugurale di Phillip Island che rischia di rimanere per diverse settimane l’unica disputata nella stagione in corso.

Per il momento Dorna e Fim hanno confermato il weekend olandese di Assen previsto per il 17-19 aprile ma è evidente che tutto può cambiare da un momento all’altro a causa dell’emergenza sanitaria.

«Io comunque sono molto soddisfatto del lavoro svolto con la squadra a Jerez dove abbiamo avuto modo di provare diverse soluzioni tecniche in vista delle prime gare di campionato – spiega Brianti – Con la moto e la pista, quasi nuova per me il feeling è stato molto buono fin da subito. Abbiamo lavorato intensamente e siamo pronti per iniziare il campionato e lottare per dei buoni piazzamenti. Sappiamo che non sarà semplice ma siamo motivati per dare il massimo fin da subito. Ora però restiamo a casa: io continuerò ad allenarmi in sicurezza tra le mura domestiche sperando che la situazione che stiamo vivendo si risolva nel minor tempo possibile per permetterci di tornare alla nostra vita di tutti i giorni, nel paddock, alle gare».