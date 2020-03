In centro a Busto Arsizio a “caccia” di clienti, pusher arrestato dai carabinieri

In centro a Busto Arsizio a “caccia” di clienti. Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri detenzione di sostanze stupefacenti e denunciato per inosservanza ai provvedimenti dell’autorità in relazione alle disposizione emanate con il Dpcm del 9 marzo 2020.

L’uomo, residente a Villa Cortese, operaio e pregiudicato è stato fermato per un normale controllo nella zona centrale di Busto Arsizio. Innervositosi per le domande dei militari, è stato perquisito e nella sua auto sono stati trovati 61,7 grammi di cocaina oltre ad un manganello retrattile lungo 60 centimetri.

A casa del 30enne, i carabinieri hanno trovato 3 bilancini di precisione, 4 dosi di cocaina (poco più di 2 grammi), materiale per il confezionamento e 500 euro in banconote di vario taglio.



Il pusher, in cerca di clienti nel centro di Busto, è stato processato con rito direttissimo nella mattinata di oggi, mercoledì 18 marzo: l’arresto è stato convalidato.