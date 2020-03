Colombo: “Sto migliorando. Sopra le nuvole c’è il sole”

Marco Colombo affida il suo messaggio a Facebook con una foto significativa pubblicata sul suo profilo. L’ex sindaco di Sesto Calende e consigliere regionale leghista ha pubblicato un piccolo aggiornamento sul suo stato di salute. Da alcuni giorni è infatti ricoverato all’ospedale di Varese dopo le complicazioni dovute al contagio da Coronavirus.

“Cari Amici, oggi vi saluto con questa foto scattata da un bravo fotografo dal Palazzo di Regione Lombardia, la casa dei Lombardi, la nostra casa!

Rappresenta perfettamente la Lombardia in questi giorni, avvolta in una coltre di nuvole e di problemi. Ma come vedete, sopra le nuvole c’è sempre il sole e gli orizzonti sono diversi.

Dobbiamo rialzare la testa ed essere positivi, perché, tutti insieme, torneremo a vedere i nostri orizzonti che sono tra i più belli del mondo, con i nostri laghi, i nostri fiumi, le nostre Alpi e le nostre Città, le nostre bellissime Comunità.

Io sto migliorando, non so se clinicamente o solo perché lo stia pensando. Ma per me sto migliorando!. 4-3 per il virus, palla al centro, domani pareggiamo.

Ci metto testa, passione e coraggio, ma anche tanta determinazione.

Devo liberare il prima possibile il mio posto per un altro Lombardo in difficoltà e per tornare a lavorare insieme ai Sindaci e a tutte le istituzioni per sconfiggere questo maledetto virus e far ripartire la nostra Lombardia.

E così poter tornare tutti a godere delle nostre meraviglie, e a vivere a pieno bellissime giornate di sole come quella di oggi”.

Tanti i messaggi arrivati in questi giorni per augurare una pronta guarigione all’ex sindaco.