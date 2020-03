Il Comune di Comabbio in tasca con una app

Il Comune di Comabbio approda sugli smartphone con la app MyCity. La piattaforma digitale distribuita da GaspariLab permetterà ai cittadini di accedere velocemente e con più facilità alle informazioni comunicate dalla pubblica amministrazione.

«Abbiamo deciso – spiega l’amministrazione comunale di Comabbio – di attivare una app istituzionale in grado di diffondere informazioni in tempo reale a tutta la cittadinanza garantendone l’ufficialità. Grazie alla nuova app il comune potrà interagire coi cittadini in modo veloce e immediato, che in un momento d’emergenza particolare come quello in cui stiamo vivendo è importante e fondamentale».

MyCity è un’applicazione per la comunicazione istituzionale destinata alle amministrazioni locali utile in casi d’emergenza per far circolare rapidamente gli avvisi più importanti, ma anche per costruire un rapporto costante e immediato tra Comune e cittadini. Per utilizzare MyCity è necessario prima di tutto scaricare l’applicazione da Google Play o da App Store. Una volta avviata, l’app chiederà un login facoltativo, ma chi non vorrà registrarsi potrà proseguire senza effettuare l’accesso. A questo punto è sufficiente scegliere regione, provincia e comune di riferimento e la app è finalmente impostata.

Oltre a ricevere le comunicazioni dell’amministrazione, attraverso MyCity il cittadino può consultare il calendario della raccolta rifiuti, inviare segnalazioni e ricevere gli avvisi di allerta. L’amministrazione può invece sfruttare le funzioni della app anche per coinvolgere attività e associazioni del territorio per la pubblicazione di eventi o iniziative.