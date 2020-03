Confcommercio chiede la sospensione di tutti i pagamenti di tributi, imposte e tasse

Da lunedì 2 marzo in tutti i negozi e in tutti gli esercizi commerciali della provincia di Varese associati a Confcommercio Imprese per l’Italia, saranno esposti due distinti avvisi, uno all’esterno e l’altro all’interno. Con l’avviso all’ingresso si comunica alla clientela la necessità di mantenere la distanza tra persone di almeno un metro, con quello all’interno si ricordano invece le misure igieniche di prevenzione del Coronavirus. Si tratta di precauzioni necessarie, stabilite a livello nazionale, utili a consentire il regolare svolgimento di tutte le attività, così come previsto dall’ultimo decreto ministeriale.

AREE MERCATALI

L’Unità di crisi di Confcommercio provincia di Varese, nella riunione odierna si è assunta il compito di farsi da tramite per il rispetto dei punti inerenti il settore del commercio inseriti nel Decreto del presidente del consiglio dei ministri, compreso quello che chiarisce senza possibilità di altre interpretazioni il via libera all’allestimento di tutti i mercati rionali.

IMPOSTE E TASSE

Sempre nella giornata di oggi, le associazioni territoriali di Confcommercio (Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Luino) hanno dato mandato ad ogni presidente di chiedere ufficialmente agli organi preposti, a nome dei propri associati, la sospensione immediata di tutti i pagamenti di tributi, imposte e tasse.

PIÙ FORTI DI PRIMA

Il DPCM (Il decreto del presidente del consiglio dei ministri) firmato nella giornata di ieri dal premier Giuseppe Conte, spiegano dal consiglio di presidenza di Confcommercio provincia di Varese, fornisce elementi di maggiore chiarezza rispetto al primo provvedimento emanato. Si prende positivamente atto del fatto che sia stata accolta la maggior parte delle istanze di Confcommercio Imprese per l’Italia, riconoscendo in questo modo anche il ruolo di carattere sociale svolto da ogni attività. Ogni singolo commerciante in questo momento di emergenza sanitaria sta dimostrando grande senso di responsabilità, a maggior ragione l’impegno di Confcommercio è quello di ottenere per loro tutti i sostegni di carattere economico che consentano di proseguire con le loro attività. Sostenere l’impresa e il commercio significa gettare le basi per reagire rialzandoci, più forti di prima, a questo momento di crisi.