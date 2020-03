Dalla pasticceria un dolce pensiero

Sem & Fem, attività presente nel centro di Tradate, ha scelto di chiudere per l’emergenza sanitaria, ma prima di abbassare le serrande ha deciso di compiere un bel gesto di beneficienza.

«Ieri in tarda serata – commentano dalla pasticceria – abbiamo preso la decisione di chiudere la nostra attività per combattere la divulgazione del coronavirus. Uno dei nostri problemi era che avevamo già prodotto le brioche che sarebbero servite al negozio in mattinata. Non volendo buttare o sprecare questi dolci, abbiamo quindi pensato di cuocerle ugualmente e darle in donazione a chi in questo momento sta faticando per il bene di tutti noi, vale a dire il personale medico e infermieristico del nostro ospedale “Galmarini” di Tradate. Altre persone a cui abbiamo pensato sono stati gli anziani e persone bisognose. I servizi sociali comunali hanno pensato alla distribuzione delle brioche».

Un dolce dono quindi, che siamo sicuri non è andato sprecato.