Dalla TD Group un kit di protezione per 45 medici di base

Un kit composto non solo da guanti e mascherina ma anche da una tuta usa e getta e dal liquido disinfettante. Lo ha donato a 45 medici di base l’amministratore unico della T.D. Gruoup srl di Galliate Lombardo Diego Trogher.

Una scelta “impegnativa” quella di regalare tanto materiale ai dottori impegnati in questi giorni a contenere la diffusione del virus ma anche a visitare i pazienti con patologie più comuni e meno gravi.

La distribuzione è cominciata ieri, giovedì 26 marzo, e si concluderà oggi: “Con Diego Trogher abbiamo deciso di aiutare tutti i medici che fanno capo all’ambito territoriale di Azzate – spiega il sindaco Gianmario Bernasconi – Il nostro comune è l’ente capofila dell’accordo stipulato tra tredici paesi del Distretto sanitario e si occupa della gestione dell’Ufficio Piano di zona. Quando La T.D. Group ci ha comunicato che era riuscita a reperire il materiale sanitario ci siamo attivati per organizzare la distribuzione e grazie all’aiuto della Protezione Civile abbiamo consegnato la scatola ai medici”.

Nel kit una lettera firmata da Diego Trogher: “Gentilissimo dottore, in questo drammatico periodo, dove la luce in fondo al tunnel sembra non arrivare, lei e tutti i colleghi impegnati a combattere questa emergenza rappresentate il faro che illumina le giornate delle persone più in difficoltà. Per tutto quello che fate non basta un enorme GRAZIE!

Desideriamo testimoniare l’apprezzamento per il suo instancabile lavoro, fornendole questo Kit di prodotti per la protezione individuale, composto dai prodotti che siamo riusciti, tra varie difficoltà, a reperire sul mercato. Nella speranza che possa essere un valido supporto per la sua preziosa attività, ci auguriamo che la vittoria contro questo nemico silenzioso arrivi presto. Con stima ed affetto T.D. GROUP SRL”