I docenti regalano 3 eserciziari a ogni studente

La didattica a distanza è una grande risorsa ma non tutte le famiglie sono adeguatamente dotate di computer, tablet o connessione per usufruirne. Oppure può capitare che lo stesso computer di casa serva ai genitori per lavorare e ai bambini per fare i compiti e quindi non sia sempre disponibile per i piccoli alunni che vi accedono quindi saltuariamente.

Così i docenti delle classi quinte a e b della scuola primaria IV Novembre di San Fermo (Istituto comprensivo Varese1) hanno deciso di regalare a ciascuno dei loro alunni (46 bambini in tutto) tre eserciziari: inglese matematica e italiano.

I docenti hanno acquistato i libri nei giorni scorsi rinunciando ciascuno a parte della propria carta del docente (lo strumento che consente ad ogni insegnante di spendere 500 euro in un anno in corsi di formazione, libri, computer e materiale didattico).

Ieri, martedì 18 marzo, la distribuzione ai genitori, rispettando le precauzioni di sicurezza.

“Ringrazio i docenti per questo gesto che permette di arrivare a tutti gli studenti in maniera uniforme, a prescindere dalla dotazione tecnologica di ogni famiglia che può rendere la didattica a distanza, comunque attivata, accessibile non a tutti o non in maniera continuativa – commenta la preside Luisa Oprandi – stiamo comunque lavorando per cercare di agevolare l’utilizzo delle google classroom da parte di tutti”.