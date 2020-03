Filastrocche e letture, sul sito del Comune passatempi per i bimbi in questi giorni di scuole chiuse

Origami, letture, filastrocche. Più che lezioni, attività da svolgere durante queste giornate, con consigli utili pensati soprattutto per i bambini delle materne e delle elementari. Il Comune e gli istituti scolastici varesini hanno aperto uno spazio online, sul sito VareseInforma, dedicato alle famiglie. Tanti gli insegnanti che hanno già contattato Palazzo Estense, con i video che verranno caricati progressivamente nei prossimi giorni.

“Un grande ringraziamento – afferma l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – va in particolar modo ai dirigenti delle scuole della città, ai docenti e alle educatrici di nidi e Infanzia, che come sempre hanno dimostrato di essere disponibili e attenti alle esigenze dei loro alunni. È un momento particolare, in cui è necessario stare vicino a bambini e a bambine. ‘La scuola a casa tua’ vuole essere, in questo senso, uno strumento utile. Ai piccoli e alle loro mamme va un grande abbraccio da parte di tutto il Comune di Varese. Per ora soltanto virtuale, in attesa di poterli riabbracciare alla riapertura delle scuole”.

Questo nuovo strumento si affianca a quelli già pensati dai singoli istituti, molti dei quali stanno inviando compiti e attività didattiche agli alunni tramite messaggi, social network e anche attraverso l’utilizzo e il potenziamento del Registro elettronico.

La pagina è consultabile cliccando qui.