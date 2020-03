Fontana chiama Bertolaso per l’ospedale nella Fiera

“Non ci fermiamo!”

Inizia così il post su Facebook del Presidente delle Regione Attilio Fontana. Dopo il grido di allarme dell’assessore Gallera che ha fatto presente che abbiamo poche decine di posti in terapia intensiva è arrivata la decisione di chiamare Guido Bertolaso.

“Vogliamo superare ogni difficoltà per riuscire a realizzare un nuovo ospedale nei padiglioni della Fiera di Milano per i pazienti che hanno contratto il Coronavirus. – Ha scritto Fontana – Non intendo lasciare nulla di intentato, per questo ho chiesto al dottor Guido Bertolaso di mettere a disposizione la sua esperienza, anche internazionale, per centrare questo importantissimo obiettivo”.

Da alcuni giorni l’ipotesi di realizzare velocemente una struttura che contenesse 5-600 posti di terapia intensiva era diventata sempre più concreta con sovralluoghi e indagini. Lo scetticismo della Protezione civile era legato al reperimento di materiali per attrezzare velocemente gli spazi e alla mancanza di personale specializzato adibito al nuovo ospedale.

Stasera Fontana ha preso la decisione. “L’opera potrà supportare la sanità lombarda già in emergenza e, se fosse necessario – spero di no – saremo pronti e disponibili per tutto il Paese”.