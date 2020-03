Nuovo incrocio di via del Ponte, inaugurazione martedì

Sarà inaugurato martedì 10 marzo alle ore 11.00 il nuovo assetto di via del Ponte, nel quartiere Sant’Anna: la carreggiata è stata allargata e sono stati realizzati sia il marciapiede che uno spartitraffico all’incrocio con la via per Cassano. Un’opera molto attesa, soprattutto dai residenti del quartiere di sant’Anna, che mette in sicurezza l’area per automobilisti e pedoni.