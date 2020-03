La cuoca Cinzia e le crocchette fatte con il cuore

“Mi mancano i bimbi mi mancano le vocine gli schiamazzi le risate… mi manca il CIAO CUOCA CINZIA”.

Le scuole si attivano per tenere viva la relazione con i bambini. Lo fanno con forme diverse a seconda dell’età e delle proposte educative. Dopo due settimane anche nella scuola dell’infanzia ex Umberto I le maestre e le educatrici hanno iniziato a proporre iniziative con i piccoli.

La bella novità in quella squadra di lavoro è la partecipazione non solo del personale didattico, ma di tutti i soggetti che agiscono con i bambini. Sono nati così alcuni video della cuoca Cinzia che qui cucina, insieme a suo figlio, delle crocchette di papate al forno.

“Mi manca il quotidiano della scuola con questa bella squadra che ho trovato – racconta Cinzia – Per far passare il tempo ai bimbi grazie al suggerimento di Nataly (coordinatrice della struttura) abbiamo fatto questo pazzo video….poi ne faremo uno per la festa del papà con un dolce semplice e poco costoso, ma come dico sempre FATTO CON IL CUORE.