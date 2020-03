La replica di Leonardo: “Al lavoro il 70% dei dipendenti previsti”

È guerra di numeri tra l’azienda Leonardo e il sindacato dei metalmeccanici. Se da una parte si afferma che le fabbriche del gruppo in questi giorni sono praticamente vuote a causa della paura del contagio, dall’altra si afferma che nelle aziende italiane del gruppo era presente al lavoro il 70% dei dipendenti previsti. Ma non avendo il dato di quanti lavoratori fossero previsti è ben difficile dire se quel 70% confermi o meno le ragioni dell’azienda che, ricordiamo, per settore di appartenenza, cioè l’aerospazio, è considerata dal Dpcm del 22 marzo una produzione strategica ed essenziale per il Paese.

Leonardo fa inoltre sapere che: «Lo svolgimento dei processi produttivi sta avvenendo secondo le condivise esigenze di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, nonostante le iniziative di sciopero. Prosegue invece il dialogo costante e costruttivo con le parti sociali con l’obiettivo di garantire l’operatività del comparto strategico dell’aerospazio e difesa».