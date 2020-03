A Malnate vince la solidarietà

Sono giorni strani. Le regole anti-contagio consigliano di passare in casa le giornate, ma non per tutti è facile. C’è chi ha esigenza di uscire per fare la spesa, chi invece – soprattutto i bambini – tende ad annoiarsi.

A Malnate la rete sociale si sta allargando e ognuno porta il suo contributo mettendo a disposizione le proprie capacità.

Molte sono le attività che – anche per esigenze lavorative – hanno deciso di iniziare a fare consegne a domicilio. Non solo visto sotto la prospettiva di un lavoro retribuito, ma anche per un servizio agli anziani, i primi ai quali è stato chiesto di non uscire dalle proprie abitazioni.

La Solidarietà malnatese non è stata a guardare e si è mossa subito per portare beni di prima necessità alle categorie più a rischio.

C’è chi invece, nel chiuso della casa, prova a portare un sorriso ai bambini. Si va qualche centinaia di metri oltre confine, con l’animatore Salamino che dalla sua casa di Vedano Olona trasmette in diretta su Facebook per allietare per qualche minuto i più piccoli.

Malnate insomma non è stata a rimuginare sul virus, ma reagisce e lo fa con il cuore; in fondo, si sa, #AndràTuttoBene