Mastromarino: “Abbiamo chiesto al Governo risposte per i frontalieri”

Il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Matromarino passerà la notte in municipio. Dopo aver letto la bozza del decreto che prevede ulteriori restringimenti per la Lombardia non ci ha pensato su molto, ha preso il telefono e ha chiamato i referenti istituzionali.

Ne parla in una diretta su Facebook realizzata insieme con la sua giunta. Sul suo gruppo e su altri è partito un tam tam dei frontalieri per sapere cosa li aspetterà. Si parla di oltre 65mila persone che tutti i giorni vanno a lavorare nel Canton Ticino. Solo a Lavena Ponte Tresa sono 1.250.

La bozza del decreto prevede limitazioni negli spostamenti ad eccezione di gravi motivi familiari e di lavoro. Ora si attendono sviluppi e chiarimenti.