Il sindaco di Cantello: “Addio Ghigone, conserverò con cura i tuoi consigli”

Ha suscitato grande commozione e cordoglio a Cantello la scomparsa di Pierluigi”Pigi” Riva, primo general manager dell’università Liuc di Castellanza ed esponente di spicco dell’Unione degli industriali della provincia di Varese.

«Apprendo incredula della scomparsa di Pigi Riva in un momento di grande apprensione e sofferenza – dice il sindaco Chiara Catella – Ho sempre ammirato la sua arguzia e la sua eleganza che utilizzava ogni volta in cui affrontava qualsiasi argomento, anche il più scomodo e spinoso».

«Nei piccoli paesi ci si conosce quasi tutti per soprannome e Pigi, per tutti Ghigone, era una figura discreta ma sempre presente anche nella vita Amministrativa di Cantello – ricorda il primo cittadino – In questi primi mesi di mandato ho avuto – la fortuna – di ricevere alcuni consigli sui più svariati argomenti, che farò miei e conserverò con cura».

«Era un personaggio di spicco della vita imprenditoriale varesina – conclude Chiara Catella – ma ho sempre ammirato la sua semplicità, il suo essere uno di noi, sempre e comunque. Porgo ai famigliari tutti il più sincero sentimento di cordoglio da parte mia e dell’Amministrazione comunale».