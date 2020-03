Il sindaco di Gornate Olona devolve l’indennità di marzo all’ospedale di Tradate

Un gesto per dire grazie ai medici e agli operatori sanitari che si impegnano per la salute di tutti noi. Un aiuto concreto per un ospedale che opera per il territorio, l’ospedale di Tradate. È quanto ha deciso di fare l’amministrazione comunale di Gornate Olona, con il sindaco Paolino Fedre, il vicesindaco Rolando Squizzato e l’assessore al bilancio Barbara Rizzo, che devolveranno le loro indennità del mese di marzo in beneficenza.

Un’azione che spera di non essere solitaria, ma di essere emulata da altri sindaci e figure politiche: Fedre ha infatti indirizzato al presidente della Regione Attilio Fontana e ad una gran parte di sindaci della provincia, una lettera per spiegare il suo gesto:

“Cari colleghi Sindaci, vorrei farvi una proposta, se siete d’accordo, in piena libertà. Devolvere in tutto o in parte la indennità di carica netta che percepiremo il 27 di questo mese ad un ospedale o altro che si sta occupando della cura dei contagiati da coronavirus. Sarebbe un bel segnale ed un esempio da dare ai nostri politici dei piani alti. Che ne dite? Io ho già preso la decisione di girare in toto l’importo netto che percepirò all’ospedale di Tradate. Cordialità, Paolino Fedre sindaco di Gornate Olona”.

Un gesto che, come Fedre tiene a precisare: “Non nasce per esibizionismo o perché io sia più bravo di altri, semplicemente, con la massima umiltà, ho voluto aiutare un ospedale del territorio e dare il mio piccolo contributo alla causa, insieme ai miei collaboratori. Spero semplicemente che altri desiderino abbracciare questa decisione e dare un segno concreto ai cittadini e alle autorità regionali in questo momento difficile per tutti”.