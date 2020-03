Tanti gesti di sostegno: l’affetto dei varesini per gli ospedali

Affetto, sostegno e fiducia. Sono i segnali che stanno arrivando alle due aziende ospedaliere impegnate nell’emergenza Covid 19.



Le realtà territoriali hanno aperto sottoscrizioni dirette per permettere ai tanti cittadini di esprimere sostegno attraverso gesti concreti.

Mancano certamente i grandi gesti che la vicina Milano ha potuto annunciare, ma i varesini hanno donato fino a oggi quasi 870.000 euro alla Sette Laghi e 616.000 alla Valle Olona.

Non solo soldi ma anche presidi di protezione e macchinari, come hanno spiegato le due aziende che ringraziano per il sostegno molto prezioso in un momento in cui non c’è tempo di seguire i canali istituzionali e si cerca di approvvigionarsi direttamente per rispondere alle richieste.

Chi vuole sostenere, anche con un piccolo contributo, in questa situazione di emergenza, può fare un bonifico intestato a:

ASST SETTE LAGHI

Iban IT75 O030 6910 8101 0000 0046 111

Bic BCITITMMXXX (se richiesto)

Nella causale va indicata la dicitura “Donazione Covid-19”

ATTENZIONE: nel codice IBAN, dopo IT75 c’è una O di Otranto, seguita da uno zero.

ASST VALLE OLONA

Tesoriere dell’Azienda: Intesa Sanpaolo – Filiale di Busto Arsizio – 21052 – Via Milano, 14

IBAN IT13M0306922800100000046073

Causale: Donazione per Emergenza Coronavirus