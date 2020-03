Traghetti sul Maggiore, sospese e ridotte le corse

Riduzione e soppressione delle corse per i traghetti sul Lago Maggiore. Da oggi, mercoledì 11 marzo, e fino a nuovo avviso, la Navigazione dei Laghi ha rimodulato il servizio e questo in ottemperanza alle disposizioni di legge al fine del contenimento della diffusione del virus Covid-19. Già da lunedì inoltre, si era vista una notevole diminuzione dei passeggeri (foto in alto di Francesca Maria Bonini e pubblicata nel gruppo “Sei di Laveno Mombello se”)

Dimezzate le corse dei traghetti Intra-Laveno (che ci saranno ogni 60 minuti e non ogni 20 come al solito), soppresse quelle dei battelli tra Arona e Angera e pure tra Cannero, Luino e Cannobio, ridimensionato il traffico fra Stresa, Baveno, Verbania e le isole Bella e Pescatori, con sole otto corse al giorno.

AVVISO ORARI TRAGHETTI – EMERGENZA CORONAVIRUS

Inoltre, la società spiega che per ragioni di precauzioni sanitarie contingenti e sino a nuovo avviso, i locali di sala d’aspetto degli scali lacuali di Intra e Laveno rimangono inibiti al pubblico; l’accesso ed il transito alle biglietterie dei restanti scali lacuali è consentito limitatamente ad una persona alla volta.