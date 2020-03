Un pensiero di Soroptimist per le donne in quarantena con i loro aguzzini

Il prolungato periodo di convivenza forzata all’interno delle abitazioni, conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19 e dei relativi provvedimenti di contenimento alla diffusione del virus, può essere una condizione drammatica aggiuntiva per molte donne vittime di violenza domestica.

Per questo il Soroptimist International Club Varese vuole essere “al fianco delle donne” e segnalare i principali riferimenti telefonici e mail in caso di necessità attraverso la realizzazione e diffusione di una locandina dal titolo “Noi ti aiutiamo! Sempre”.

Di seguito i riferimenti in caso di necessità:

112 Numero Unico di Emergenza; 1522 Numero Antiviolenza e Stalking; Sportello per le Vittime di Violenza – Palazzo di Giustizia di Varese – Numero verde 800608800 – sportello@ordineavvocativarese.it; EOS – Centro Ascolto Donna – 0332 231271 | 349 4074758 – eosvarese4@gmail.com; Donna SiCura – 340 1548441 | 0332 1785132 | 0331 923161 | donnasi-cura@libero.it; Amico Fragile Dico_Donna – Ospedale di Circolo di Varese – 0332 278427 |324 8423264 – info@amicofragileonlus.com; Associazione ICORE – 0331 618959 | 345 6062090 – ass.icore@gmail.com

SCARICA LA LOCANDINA

Il Soroptimist International d’Italia ha inoltre attivato, a livello nazionale, un servizio di assistenza psicologica gratuito per aiutare le tante persone che attraversano un momento di difficoltà o sono vittime di violenza domestica o relazionale. Il servizio è curato da un team di più di 30 socie Soroptimist tra psicologhe, psicoterapeute, psichiatre e psicanaliste ed è attivo dal lunedì al sabato attraverso il numero +447857546048 (contattabile con messaggio whatsapp) e la mail assistenza.psicologhe@soroptimist.it

Questi servizi pensati per tutta la collettività si aggiungono alla donazione complessiva di 300mila euro effettuata dai 168 club e 5mila socie del territorio nazionale e destinata a 90 strutture sanitarie italiane impegnate in queste settimane a fronteggiare l’emergenza Coronavirus. La donazione consiste in ventilatori, kit di protezione, defibrillatori, caschetti, letti e 25mila mascherine del tipo FFP2 oltre a versamenti diretti alle strutture ed enti coinvolti nell’emergenza.