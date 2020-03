Un sito per i marnatesi creativi: “Giochi e passatempo per la comunità chiusa in casa”

Marnate non si ferma: l’amministrazione comunale, infatti, con la collaborazione della Cooperativa Totem “Servizio Marnate Giovani” propone ai cittadini un progetto smart per occupare il tempo “perduto” a causa del coronavirus. “Non vuole essere la soluzione – si legge nel comunicato- alle molteplici criticità che tutti stiamo vivendo, è solo una piccola opportunità per trovare un po’ di ispirazione e positività anche in momenti come questi”.

Valorizzare la propria quotidianità, sbizzarrendosi con creatività, divertimento e passione, tramite piccoli video che dovranno essere conformi alle regole consultabili al link www.marnatenonsiferma.com. Un’idea piccola, che però, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrebbe avere la la forza di coinvolgere i marnatesi: “E’ un modo- continua il comunicato- per tenersi attivi e regalare ad altri qualcosa di bello da riprodurre e da realizzare, prodotto a Km zero da tutti i concittadini”.

Il merito della proposta è dell’assessore alle Politiche Giovanili Sara Liguori, su avallo del sindaco Elisabetta Galli. Oltre a far passare il tempo, inoltre, magari avrà anche la possibilità di far imparare alle persone più anziane (quelle che sono più in balia di questa situazione) un nuovo linguaggio e nuovi metodi per sfruttare il proprio tempo libero, aprendosi alle possibilità del web. Più in generale, progetti come questo sono destinati a farsi sempre più strada, a braccetto con il perdurare dell’emergenza.

Tra smart working e lezioni online, che abbiamo imparato essere alcune delle prime risposte pratiche al virus, le soluzioni che la tecnologia può offrire anche solo per alleviare l’attesa fino (almeno per ora) al 3 aprile sono infinite. C’è però da capire come verranno accolte e se i cittadini risponderanno con entusiasmo alle iniziative: a Marnate ci stanno provando, e vedremo con quali risultati.