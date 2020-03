Uno scrigno per questo tempo di attesa

Viviamo un tempo sospeso. Ma tra un anno come ricorderemo questo lungo periodo caratterizzato da inquietudine?

“Cerchiamo di organizzarci, mostriamo e pubblichiamo quello che stiamo facendo, ad esorcizzare le paure. Abitanti di un tempo che corre, siamo ora fermi, nel tempo dello stare. Molti i consigli e le azioni che ci aiutano a non sentirci isolati, a non sentirci in sosta”, scrivono i referenti della scuola media parentale Makula.

“Cosa rimarrà quando ripartiremo, quando torneremo ad avere i minuti contati e i calendari colmi? Quando avremo di nuovo il rumore attorno a noi, i visi di chi stiamo aspettando di ritrovare?”, si chiedono.

Makula si propone come scrigno di questo tempo dell’attesa.

“Tutti abbiamo emozioni che oggi ci inquietano. Scriverle, renderle parole, portarle fuori di noi: un inizio per conoscerle e placarle”. La proposta è quella di affidare queste parole a Makula, affidandole alla scuola con una email.

“Come un tesoro le conserveremo in silenzio: non saranno pubblicati perché sono un dialogo intimo e personale tra il voi che siete oggi ed il voi che sarete domani.

Tra un anno, ve le rimanderemo: nessuno le avrà lette.

Saranno un tesoro che riscoprirete e che vi aiuterà a cucire questo strano tempo con quello che verrà. Nessun limite di età, di lingua: questo è uno spazio per ognuno e per tutti.

Per partecipare scrivere a: makulavarese+facciamonetesoro@gmail.com.

Per la privacy completa vedi il sito: www.makulavarese.com