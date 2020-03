Varese Alzheimer crea un “numero amico” contro l’isolamento da Coronavirus

I consigli dell’associazione Varese Alzheimer per affrontare questo periodo di isolamento dovuto ai provvedimenti contro il Covid-19:

In questo periodo di pandemia e misure di contenimento dell’infezione, le famiglie dei malati di Alzheimer si trovano ancora più isolate e ulteriormente private dei supporti esterni (centri diurni chiusi, attività sospese, assistenza domiciliare ridotta). Spesso i malati e i loro caregiver rientrano nella categoria delle persone fragili e particolarmente a rischio di contrarre l’infezione perchè anziane o affette da altre patologie. Inoltre, i disturbi comportamentali caratteristici della malattia rendono ancora più complessa la messa in atto delle misure preventive. Per esempio, le persone malate di Demenza potrebbero dimenticare le norme igieniche e non lavarsi le mani oppure uscire di casa e camminare senza meta.

Venendo a mancare gli appuntamenti settimanali e non potendo frequentare le persone, si potrebbe assistere al peggioramento dei sintomi cognitivi (la memoria, il linguaggio, l’orientamento).

Il caregiver si trova ad affrontare una situazione già difficile in completa solitudine, con la

preoccupazione ulteriore di ammalarsi e quindi di non sapere, nel caso, a chi affidare il proprio

caro.

E’ quindi importante, pur nella difficoltà, mantenere una rete sociale valida: telefonare quotidianamente ad amici e parenti, utilizzare la tecnologia per effettuare videochiamate che permettano di rimanere in contatto con le persone, informarsi sui servizi a domicilio messi a disposizione dagli enti del territorio per la spesa e le medicine, conoscere le modalità per reperire il proprio medico di riferimento. L’Associazione Varese Alzheimer vuole continuare ad essere vicina ai malati e alle loro famiglie attraverso un servizio di aiuto telefonico che offra informazioni pratiche, supporto emotivo e vicinanza, anche se a distanza.

CHIAMACI

Da Lunedì a Venerdì

dalle ore 9,00 alle ore 10,30 347/5828038

dalle ore 10,30 alle ore 12,30 339/7322546

dalle ore 14,00 alle ore 15,30 339/5451529

dalle ore 15,30 alle ore 18,30 347/3384045

Risponderanno i nostri volontari e avrai la possibilità di parlare coi nostri professionisti (medici,

psicologi, terapisti).