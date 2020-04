Accam, Verga (Pd): “Sindaco mantenga la promessa. Il piano industriale passi dal consiglio”

Domani, venerdì 16 aprile, ci sarà l’assemblea di Accam che dovrà discutere il nuovo piano industriale preparato dalla società che avrà l’obiettivo di traghettare l’impianto di incenerimento di Borsano fuori dalla grave crisi in cui versa dai terribili giorni dell’incendio che hanno distrutto le turbine e proiettarlo verso il 2027, nuova data di spegnimento decisa dai soci.

La consigliera del Partito Democratico Valentina Verga chiede al sindaco Emanuele Antonelli di mantenere le promesse e di sottoporre il piano industriale al Consiglio Comunale prima della votazione.

Abbiamo letto sulla stampa che venerdì prossimo ci sarà l’assemblea dei soci di Accam nel corso della quale verrà illustrato il nuovo piano industriale, un documento di fondamentale importanza per poter comprendere i futuri possibili scenari del sito. Immaginiamo che la ventilata possibilità di “vendere” il terreno sul quale sorge

l’impianto sia parte integrante dell’ennesimo piano industriale. Chiediamo quindi al Sindaco che a brevissimo, come da lui stesso dichiarato nel corso del Consiglio comunale di febbraio, ci illustri in che modo è stata posta la questione della cessione del terreno di proprietà comunale e di non prendere alcuna decisione senza che la stessa sia prima stata sottoposta alla valutazione del Consiglio vista la delicatezza ed importanza del tema.

Ciò anche e soprattutto nel rispetto dello spirito collaborativo che i consiglieri hanno mostrato votando a larghissima maggioranza un documento di indirizzo chiaro così da ridare centralità al ruolo che il nostro comune deve avere in una sfida, quella di Accam, così importante.