Agesp energia regala 13 mila mascherine

Anche in questo difficile momento, nell’ambito delle specifiche iniziative predisposte a sostegno della propria utenza, AGESP Energia ha ritenuto di compiere un altro gesto tangibile per manifestare la sua vicinanza, in particolare, alle fasce più sensibili.

Tutti i clienti di AGESP Energia over 65, infatti, nei prossimi giorni riceveranno per posta una mascherina in regalo, accompagnata da una lettera contenente alcuni consigli utili per affrontare la quotidianità in questi giorni e, soprattutto, un messaggio di vicinanza con l’intenzione di dare coraggio e fiducia, in questo difficile

momento.