Asfaltature, i lavori riprendono da via del Ceppo

Frese al lavoro nonostante la pioggia. Sono ricominciati questa mattina, con la rimozione del vecchio manto stradale, i lavori del piano asfaltature voluto da Palazzo Estense. Si parte da via del Ceppo, ma sono già fissate anche le prossime tappe: via Caracciolo e via Piermarini cominceranno, in quest’ordine, non appena finito l’intervento ora in corso. L’elenco verrà poi aggiornato, nelle prossime settimane, con altre strade della città.

“Sfruttiamo da subito – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – la ripartenza dei cantieri. Le nostre squadre sono già al lavoro, mentre il nuovo asfalto arriverà non appena le condizioni meteo consentiranno una posa sicura. Il piano asfaltature è un impegno che avevamo preso con i cittadini e ora, dopo la pausa imposta dall’inverno per questa tipologia di interventi e quella legata all’emergenza sanitaria, torniamo al lavoro. Varese riparte anche da qui, veloce e in sicurezza”.