Botta e risposta tra sindaci e Fontana sulla gestione dell’emergenza

Allentata la morsa della crescita costante dei numeri del contagio sette sindaci di centrosinistra della Lombardia scrivono al Governatore Attilio Fontana per chiedere conto di alcune carenze nella gestione dell’emergenza.

Dai dispositivi di protezione personale all’uso dei tamponi, dalla protezione del personale sanitario e degli ospiti delle RSA ai test sierologici: i sindaci di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Mantova, Milano e Varese hanno sollevato alcuni temi sui quali chiedono un chiarimento nella gestione di Regione Lombardia (Qui tutte le domande).

Un’iniziativa che non ha fatto attendere la risposta del Governatore lombardo il quale ha parlato di “bieca speculazione politica” frutto di “una strategia politica con l’obiettivo di tenere alta la polemica contro la Regione” (Qui la risposta di Fontana).

Nelle loro domande, tuttavia, i sindaci sollevano alcuni temi a partire dai fatti che si registrano in questi giorni: “Che cosa sta facendo la Regione per proteggere il personale sanitario e gli ospiti delle RSA, in molte delle quali sappiamo purtroppo di numerosi decessi?”, chiedono a Regione Lombardia. E ancora, sui tamponi: “Perché la Regione Lombardia non segue le direttive del Ministero e dell’Istituto Superiore di Sanità che prescrivono di sottoporre a tampone i sintomatici e, qualora questi siano positivi, i loro familiari e i contatti recenti?”.

La risposta di Fontana: “Già lunedì scorso durante la consueta riunione con i sindaci dei capoluoghi e, poi, non più tardi di ieri nell’aula del parlamento regionale, abbiamo risposto alle medesime domande da parte delle opposizioni. Non mancheremo comunque di recapitare ai sindaci in maniera specifica e puntuale tutta la documentazione che darà loro anche risposte scientifiche”.

A queste parole del governatore è arrivata molto velocemente la risposta dei sindaci che hanno postato sui propri profili social questo messaggio: