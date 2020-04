Nuovo comandante della Polizia locale a Gavirate. Ha assunto la direzione degli agenti il dottor Natale Di Marco e succede al comandante Algiati andata in pensione.

Si mette così fine a un balletto di indiscrezioni che avevano sollevato molte perplessità da parte di alcuni agenti per alcuni precedenti: « Il nome del comandante Molla, con il quale l’amministrazione aveva avuto contatti interlocutori – ha spiegato il sindaco Silvana Alberio – ha portato scompiglio fra i dipendenti della polizia locale, denotando fra l’altro una grande “fragilità “e “debolezza” da parte di alcuni agenti che, forse mal interpretando il ruolo, si sono sentiti in dovere o, forse per qualche strana ragione, legittimati a dare giudizi sull’operato politico di questa amministrazione. Siamo dispiaciuti, ma ribadiamo che esistono dei ruoli definiti e che chi pensa di non riuscire a rispettarli è libero in qualsiasi momento di chiedere di essere destinato ad altro comune. Per gli altri non rimane che accettare le decisioni prese da chi è deputato a farlo e compiere ,come sempre, il proprio dovere nel miglior modo possibile . Un invito poi alle opposizioni, prima di parlare di ciò che non è certo, sarebbe bene informarsi perché le affermazioni fatte, seppur sottoforma di preoccupazione, non fanno altro che creare scompiglio nella popolazione. Auguriamo al nuovo Comandante un sereno e proficuo lavoro».