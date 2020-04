Il concerto in videoconferenza della banda di Capolago

L’originale augurio di buona Pasqua della banda di Capolago che ha suonato Watermelon Man in videoconferenza: «Ebbene si. Volevamo regalare a tutti Voi un augurio speciale per questa Pasqua particolare. Cosa ci riesce meglio se non suonare? Quindi ecco qui l’ultima nostra creazione ideata dal nostro Maestro e eseguita dai nostri ragazzi.»