Il consiglio comunale convoca ATS Insubria

La proposta è emersa nell’ultima riunione dei capigruppo in consiglio comunale di Varese, che si è svolta nel pomeriggio del 16 aprile: convocare ATS Insubria per avere ragguagli sulla situazione nel comune di Varese nell’emergenza coronavirus, possibilmente nel primo consiglio comunale disponibile.

La proposta, arrivata dal capogruppo PD Luca Conte, ha visto il sostanziale assenso di tutti i partecipanti: «Tra gli interventi a favore, mi ha colpito in particolare quello del collega Valerio Vigoni (Capogruppo Lista Orrigoni, ndr) che ha accolto la proposta e l’ha rilanciata, proponendo addirittura una convocazione nella riunione dei capigruppo, magari periodicamente».

«Dopo avere fatto una prima riunione dei capigruppo in cui il sindaco ha ragguagliato, in una seduta piena di domande durata oltre due ore, su tutto quello di sua competenza riguardo la situazione nel comune durante l’emergenza, in questa seconda riunione sull’argomento abbiamo sentito la necessità di capire cosa stia succedendo anche da ATS – Ha spiegato Conte – Per questo ho pensato di fare questa proposta, a cui nessuno si è opposto, e in diversi hanno argomentato la loro posizione a favore».

La riunione dei Capigruppo convocata per oggi aveva però un altro obiettivo, quello di decidere quando e come convocare il prossimo consiglio Comunale: che si terrà il 28 aprile alle 17.30 in videoconferenza.