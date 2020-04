Consiglio comunale telematico

Si terrà a partire dalle 5 di oggi, martedì 21 aprile in prima convocazione il consiglio comunale di Luino in via telematica.

Il punto all’ordine del giorno riguarderà le controdeduzioni alle osservazioni della variante al Pgt 2019 ed approvazione definitiva.

I lavori sono visibili al pubblico dal canale YouTube del comune di Luino.