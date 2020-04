Coronavirus, sei casi di contagio alla Rsa Sant’Agnese di Saronno

Sei casi di positività anche alla Rsa Sant’Agnese di Saronno.

Lo comunica la struttura, gestita dall’Istituto delle Figlie di S.Maria della divina provvidenza, con una nota sul proprio sito indirizzata ai parenti degli ospiti, 102 in totale: «Nel rispetto di voi che siete lontano dai vostri cari e della completa trasparenza adottata fino ad ora, la direzione reputa indispensabile tenervi aggiornati su quanto sta accadendo in questi giorni nella nostra struttura – si legge nella nota -. Nonostante tutte le precauzioni prese dal 24 febbraio a tutt’oggi, il rispetto delle procedure comunicateci da ATS Insubria per la messa in sicurezza degli operatori e degli ospiti, unitamente al grande lavoro di tutti i nostri dipendenti, a malincuore, dobbiamo comunicarvi che in data 12 aprile sono stati effettuati 7 tamponi a degenti con sintomatologia influenzale. L’esito dei prelievi, comunicatoci in data 13 aprile, ha rilevato che sei ospiti sono risultati positivi al Covid-19».

«Avvisate immediatamente le autorità competenti, alla data odierna (14 aprile) la struttura si è attivata ad isolare le persone infette, a garantire una presenza restrittiva del personale all’interno del nucleo in questione – prosegue la nota firmata dalla responsabile di struttura, Suor Gabriella Sala e dalla coordinatrice del servizio, Suor Manuela Rubin -. In tempi brevi si provvederà a una sanificazione professionale utilizzando un’azienda competente in materia di igenizzazione ambientale. Siamo certi che tutti i nostri sforzi non sono stati vani , continueremo a lavorare per salvaguardare la salute dei vostri cari che ci avete affidato. Cordialmente vi salutiamo».