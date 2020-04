Dramma alla festa in casa: morti due giovani, probabile overdose

Tragedia molto probabilmente legata alla droga a Colico, comune in provincia di Lecco che si affaccia sulla “punta” settentrionale del Lago di Como.

Nella serata di ieri, domenica 26 aprile, due giovanissimi sono morti mentre partecipavano a una festa con alcuni amici: secondo la stampa locale che si è occupata dell’avvenimento, è molto probabile che i decessi siano dovuti ad overdose.

L’allarme è stato lanciato da due ragazze presenti nell’appartamento del centro di Colico dove si è consumato il dramma: sul posto sono intervenuti sia i soccorritori (compreso un elicottero decollato da Brescia) sia le forze dell’ordine allertate in un primo momento per un presunto avvelenamento da monossido di carbonio. Sul posto però si è capito che le cause sono con ogni probabilità legate alla droga. Subito escluso invece l’evento violento.

Le vittime abitavano nella zona: un giovane, 18 anni, era residente a Piantedo (Sondrio), l’altro 19enne a Sorico (Como), entrambi paesi situati nei pressi di Colico. Illese anche se sotto shock le due ragazze che hanno dato l’allarme; secondo alcuni giornali era presente una quinta persona.