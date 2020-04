Gorla Minore, il paese affidato alle preghiere della Madonna contro il Coronavirus

Un atto di devozione e fede per chiedere l’intercessione della Madonna dinanzi alla diffusione dei contagi da Covid-19: è quanto hanno fatto questa mattina il parroco di Gorla Minore, don Giuseppe Lazzati, e il sindaco Vittorio Landoni.

In una celebrazione a porte chiuse, presenziata da una rappresentanza della Protezione civile e dal coro – situati lontani, nel rispetto delle norme di sicurezza previste – il paese è stato affidato alla Madonna dell’Aiuto, con la speranza, per i credenti, che questo possa aiutare gli animi delle persone in un momento difficile per tutti.

Dopo la consacrazione della vicina Gorla Maggiore alla Madonna di san Vitale e la preghiera recitata a Saronno, un nuovo gesto di fede caratterizza un comune del nostro territorio.

Nella preghiera recitata davanti all’immagine sacra della Vergine Maria, Don Giuseppe ha chiesto lo sguardo della Madonna verso malati e defunti, chiedendo la liberazione dall’epidemia che sta colpendo la popolazione; il sindaco Landoni ha proseguito domandando protezione per il paese e i suoi cittadini, aiutando ciascun membro della società a svolgere al meglio il proprio compito nel segno della reciproca solidarietà, ricordando l’importante azione svolta da medici e operatori sanitari.

Nella preghiera sono stati ricordati anche i responsabili della vita civile, affinché siano “illuminati da saggezza e coraggio per guidare il nostro Paese”.

Questo il profilo YouTube dal quale i gorlesi hanno potuto seguire la celebrazione: https://www.youtube.com/watch?v=KSYo4j0Sq5g