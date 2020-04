In arrivo i buoni spesa ad Angera

Il comune di Angera ha attivato il fondo buoni spesa per chi a causa del Corona virus non può garantire il sostentamento della propria famiglia. I cittadini di Angera avranno tempo fino al 15 aprile per presentare domanda e accedere alle misure d’assistenza.

Le misure di solidarietà sono riservate ai residenti che più subiscono i risvolti economici dovuti all’epidemia di Covid-19 e a coloro che si trovano in stato di bisogno, ma che non ricevono ancora nessun tipo di sussidio statale.

Per formulare la richiesta dei buoni pasto è necessario compilare il modulo di autocertificazione (scaricabile a questo link) e inviarlo via mail all’indirizzo sindaco@comune.angera.it. Per chi si trovasse in difficoltà con le procedure, l’amministrazione ha messo a disposizione un servizio di supporto al perfezionamento della domanda, raggiungibile per telefono al numero 0331/932147, oppure via mail all’indirizzo servizio-sociale@comune.angera.it.